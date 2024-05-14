Глава «Зенита» о жестком разговоре с игроками: не питайтесь ядовитыми слухами

В «Зените» назвали «ядовитыми слухами» информацию об оскорблении игроков

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что он назвал футболистов петербургского клуба импотентами после поражения от ЦСКА

Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что он оскорбил футболистов петербургского клуба после поражения от ЦСКА.

Журналист Иван Карпов ранее сообщил, что после поражения от ЦСКА у Медведева состоялся тяжелый разговор с игроками в раздевалке, в нем он якобы назвал футболистов «импотентами».

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — ответил Медведев «РИА Новости» на вопрос об этом разговоре.

«Зенит» 11 мая уступил ЦСКА в матче 28-го тура и продлил безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей.

«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Лидирует «Динамо» (53 очка).