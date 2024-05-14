В «Зените» назвали «ядовитыми слухами» информацию об оскорблении игроков
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что он оскорбил футболистов петербургского клуба после поражения от ЦСКА.
Журналист Иван Карпов ранее сообщил, что после поражения от ЦСКА у Медведева состоялся тяжелый разговор с игроками в раздевалке, в нем он якобы назвал футболистов «импотентами».
«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — ответил Медведев «РИА Новости» на вопрос об этом разговоре.
«Зенит» 11 мая уступил ЦСКА в матче 28-го тура и продлил безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей.
«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Лидирует «Динамо» (53 очка).
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