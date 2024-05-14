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МЮ объявил об уходе чемпиона мира в составе сборной Франции

МЮ объявил об уходе чемпиона мира в составе сборной Франции Рафаэля Варана
Защитник Рафаэль Варан покинет команду в конце сезона по истечении срока контракта
Рафаэль Варан
Рафаэль Варан (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Французский защитник Рафаэль Варан покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

У 31-летнего футболист заканчивается срок контракта, продлевать его не будут.

Защитник сборной Франции перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года из мадридского «Реала» за €40 млн. С английской командой он выиграл Кубок лиги в сезоне 2022/23.

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Фото:Catherine Ivill / Getty Images

В нынешнем сезоне Варан провел 30 матчей во всех турнирах и забил один гол.

В составе сборной Франции на счету защитника 93 матча и пять голов. Он стал чемпионом мира в 2018 году и завоевало серебро ЧМ-2022.

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Футбол Манчестер Юнайтед

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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