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Матч «Ромы» в Серии А был прерван из-за потерявшего сознание игрока

Матч «Удинезе» — «Рома» в Серии А был прерван из-за потерявшего сознание игрока
Во втором тайме Эван Ндика схватился за грудь и упал на газон. Его унесли с поля на носилках, тренер «Ромы» предложил доиграть матч в другой день. Инцидент произошел в годовщину смерти от инфаркта игрока «Удинезе» Морозини
Эван Ндика
Эван Ндика (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Матч между «Удинезе» и «Ромой» в 32-м туре чемпионата Италии был прерван во втором тайме после того, как защитник гостей и сборной Кот-д'Ивуара Эван Ндика почувствовал боль в груди и упал на газон.

Врачи оказали 24-летнему футболисту помощь на поле, его унесли на носилках. В этот момент Ндика был в сознании и показал болельщикам большой палец.

Тренер «Ромы» Даниеле де Росси предложил «Удинезе» и арбитру доиграть матч в другой день, они согласились.

На момент остановки счет в игре был 1:1.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, футболиста отвезли в больницу в Удине, у него, предположительно, проблемы с сердцем, больше он сознание не терял.

В Боливии 24-летний футболист умер после потери сознания на тренировке
Спорт

Ндика перешел в «Рому» в июне, подписав пятилетний контракт.

Инцидент с игроком «Ромы» произошел в годовщину смерти бывшего футболиста «Удинезе» Пьермарио Морозини, который умер 14 апреля 2012 года от остановки сердца во время матча.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Рома
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