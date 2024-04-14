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«Ростов» обыграл «Факел» благодаря голу Роналдо в концовке

Гол Роналдо на 83-й минуте принес «Ростову» Карпина победу над «Факелом»
Матч в Воронеже завершился со счетом 0:1. Команда Валерия Карпина поднялась на седьмое место в таблице благодаря шестиматчевой серии без поражений
Фото: Телеграм-канал ФК «Факел»
Фото: Телеграм-канал ФК «Факел»

Футболисты «Ростова» обыграли в гостях воронежский «Факел» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Воронеже завершилась со счетом 0:1. У гостей на 83-й минуте отличился Роналдо.

В предыдущем туре 23-летний бразильский нападающий своим голом спас «Ростов» от проигрыша аутсайдеру турнира «Сочи» (2:2).

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Команда Валерия Карпина не проигрывает в РПЛ на протяжении шести матчей и поднялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

У «Факела» второе поражение в турнире подряд, 26 очков и 11-е место.

В 25-м туре «Ростов» 21 апреля сыграет дома со «Спартаком», а «Факел» 19 апреля встретится в гостях с «Краснодаром».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Ростов Валерий Карпин ФК Факел Российская премьер-лига (РПЛ)
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