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«Ростов» обыграл «Факел» благодаря голу Роналдо в концовке
Гол Роналдо на 83-й минуте принес «Ростову» Карпина победу над «Факелом»
Матч в Воронеже завершился со счетом 0:1. Команда Валерия Карпина поднялась на седьмое место в таблице благодаря шестиматчевой серии без поражений
Футболисты «Ростова» обыграли в гостях воронежский «Факел» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра в Воронеже завершилась со счетом 0:1. У гостей на 83-й минуте отличился Роналдо.
В предыдущем туре 23-летний бразильский нападающий своим голом спас «Ростов» от проигрыша аутсайдеру турнира «Сочи» (2:2).
Команда Валерия Карпина не проигрывает в РПЛ на протяжении шести матчей и поднялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.
У «Факела» второе поражение в турнире подряд, 26 очков и 11-е место.
В 25-м туре «Ростов» 21 апреля сыграет дома со «Спартаком», а «Факел» 19 апреля встретится в гостях с «Краснодаром».