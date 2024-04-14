«Ливерпуль» проиграл аутсайдеру второй раз за четыре дня

Игра с «Кристал Пэлас», идущим во второй половине таблицы, завершилась со счетом 0:1. Команда Юргена Клоппа упустила шанс занять первое место в лиге и потерпела второе поражение на «Энфилде» подряд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп (Фото: Carl Recine / Reuters)

«Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» в домашнем матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра завершилась со счетом 0:1. Мяч на 14-й минуте забил Эберечи Эзе.

«Ливерпуль» повторил антирекорд по числу домашних матчей в АПЛ с пропущенными мячами подряд (9). Ранее такие серии у клуба были в 1996 и 1999 годах.

Команда Юргена Клоппа проиграла в третий раз в АПЛ в текущем сезоне. При этом «Ливерпуль» потерпел второе поражение подряд за четыре дня — 11 апреля он сенсационно уступил дома «Аталанте» со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы, соперники снова встретятся 18 апреля.

В АПЛ «Ливерпуль» остался на третьей строчке с 71 очком, упустив шанс возглавить таблицу. На первом месте идет «Манчестер Сити» (73), на втором — «Арсенал» (71), у которого игра в запасе.

«Кристал Пэлас» поднялся с 15-го на 14-е место в таблице, прервав пятиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ.

В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом» 21 апреля, а «Кристал Пэлас» в тот же день — с «Вест Хэмом».