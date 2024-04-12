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Клуб Миранчука сенсационно разгромил «Ливепруль» в гостевом матче ЛЕ

Клуб Миранчука сенсационно разгромил «Ливепруль» в гостевом матче Лиги Европы
«Ливерпуль» впервые за 34 игры потерпел домашнее поражение. Шансы на выход «Аталанты» в следующий раунд оценивались в 17%, ниже чем у всех четвертьфиналистов
Алексей Миранчук поздравляет партнера с голом
Алексей Миранчук поздравляет партнера с голом (Фото: Global Look Press)

«Ливерпуль» дома проиграл «Аталанте» со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Голы на счету Джанлуки Скамакки (38-я и 60-я минута) и Марио Пашалича (83). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Ливерпуль» впервые за 34 игры потерпел домашнее поражение.

Ответная игра пройдет 18 марта в итальянском Бергамо.

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«Ливерпуль» являлся главным фаворитом турнира. Согласно оценке суперкомпьютера статистической компании Opta перед стартом четвертьфиналов, шансы на выход «Ливерпуля» в полуфинал составляли — 73%, на победу в турнире — 35,2%. Шансы на выход «Аталанты» в следующий раунд оценивались в 17%, ниже чем у любого четвертьфиналиста.

Вторым в списке фаворитов является немецкий «Байер», который в нынешнем сезоне не проиграл ни одного матча во всех турнирах. Леверкузенский клуб дома обыграл английский «Вест Хэм» со счетом 2:0 благодаря голам в концовке встречи. Перед игрой шансы на выход «Байера» в следующий раунд оценивались в 72,2%, на победу — 23,9%.

Третьим в списке фаворитов является итальянский «Милан», который дома уступил «Роме» со счетом 0:1.Перед четвертьфиналом шансы на выход в полуфинал составляли — 62,7%, на победу в турнире — 13,9%.

Четвертой среди фаворитов является португальская «Бенфика», которая дома обыграла французский «Марсель» со счетом 2:1. Шансы на выход португальского клуба в следующий раунд оценивались в 61,3%, на победу — 7,8%.

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Руслан Алиев
Алексей Миранчук Аталанта Лига Европы Ливерпуль ФК Ливерпуль ФК Милан ФК Байер Леверкузен Футбол
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