Агент оценил в 99% вероятность ухода Антона Миранчука из «Локомотива»
Полузащитник Антон Миранчук, скорее всего, покинет «Локомотив» летом из-за финансовых условий. Об этом «Чемпионату» заявил агент игрока Вадим Шпинев.
Контракт 28-летнего Миранчука истекает в июне. Полузащитник всю карьеру провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году.
Агент рассказал, что «Локомотив» пересматривает стратегию из-за «непростой бюджетной истории» и Миранчуку с вероятностью 99% «придется принять одно из предложений от других клубов».
«Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение — тяжело», — отметил Шпинев.
По словам агента, он ведет переговоры с клубами из Турции, Франции и Италии.
Брат Антона Миранчука Алексей выступает за «Аталанту» в чемпионате Италии.
В этом сезоне Антон Миранчук забил пять голов и сделал шесть передач в 31 матче. В сборной России у него семь голов в 28 играх с 2017 года.
«Локомотив» идет на пятом месте в РПЛ.
РБК направил запрос в «Локомотив».