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Агент оценил в 99% вероятность ухода Антона Миранчука из «Локомотива»

Агент: Антон Миранчук летом уйдет из «Локомотива» с вероятностью 99%
Агент заявил, что полузащитник сборной России вряд ли согласится на понижение зарплаты в два раза, чтобы остаться в клубе
Антон Миранчук
Антон Миранчук (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник Антон Миранчук, скорее всего, покинет «Локомотив» летом из-за финансовых условий. Об этом «Чемпионату» заявил агент игрока Вадим Шпинев.

Контракт 28-летнего Миранчука истекает в июне. Полузащитник всю карьеру провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году.

Агент рассказал, что «Локомотив» пересматривает стратегию из-за «непростой бюджетной истории» и Миранчуку с вероятностью 99% «придется принять одно из предложений от других клубов».

«Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение — тяжело», — отметил Шпинев.

По словам агента, он ведет переговоры с клубами из Турции, Франции и Италии.

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Брат Антона Миранчука Алексей выступает за «Аталанту» в чемпионате Италии.

В этом сезоне Антон Миранчук забил пять голов и сделал шесть передач в 31 матче. В сборной России у него семь голов в 28 играх с 2017 года.

«Локомотив» идет на пятом месте в РПЛ.

РБК направил запрос в «Локомотив».

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Анна Сатдинова
При участии
Ольга Ваганова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва Антон Миранчук
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