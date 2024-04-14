«Динамо» проиграло третий матч подряд в РПЛ

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1. Победный гол на 95-й минуте забил Алексей Каштанов. «Динамо» отстало от лидирующего «Зенита» на девять очков. «Урал» прервал шестиматчевую серию без побед в турнире

Фото: Телеграм-канал ФК «Урал»

Екатеринбургский «Урал» победил московское «Динамо» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1. Хозяева открыли счет на 10-й минуте благодаря Даниэлю Мишкичу, «Динамо» ответило голом Константина Тюкавина на 34-й.

На пятой компенсированной минуте победу хозяевам принес Алексей Каштанов, который сразу после этого получил вторую желтую карточку.

«Динамо» продлило серию поражений в РПЛ до трех матчей и с 38 очками занимает третье место.

У «Урала» 23 очка и 13-е место, уральская команда победила в РПЛ впервые с конца ноября.

В 25-м туре обе команды сыграют 21 апреля в гостях: «Динамо» с «Пари НН», «Урал» — с «Сочи».