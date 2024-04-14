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«Динамо» проиграло третий матч подряд в РПЛ
«Динамо» уступило «Уралу», потерпев третье поражение подряд в РПЛ
Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1. Победный гол на 95-й минуте забил Алексей Каштанов. «Динамо» отстало от лидирующего «Зенита» на девять очков. «Урал» прервал шестиматчевую серию без побед в турнире
Екатеринбургский «Урал» победил московское «Динамо» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1. Хозяева открыли счет на 10-й минуте благодаря Даниэлю Мишкичу, «Динамо» ответило голом Константина Тюкавина на 34-й.
На пятой компенсированной минуте победу хозяевам принес Алексей Каштанов, который сразу после этого получил вторую желтую карточку.
«Динамо» продлило серию поражений в РПЛ до трех матчей и с 38 очками занимает третье место.
У «Урала» 23 очка и 13-е место, уральская команда победила в РПЛ впервые с конца ноября.
В 25-м туре обе команды сыграют 21 апреля в гостях: «Динамо» с «Пари НН», «Урал» — с «Сочи».