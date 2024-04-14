Лыжник Евгений Белов стал чемпионом России в классическом марафоне на 70 км

Лыжник Белов стал чемпионом России в марафоне на 70 км

Евгений Белов в классическом марафоне на 70 км в Мончегорске опередил более чем на полторы минуты ближайшего преследователя Илью Семикова. Александр Большунов в гонке не участвовал

Евгений Белов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Лыжник Евгений Белов победил в масс-старте на 70 км классическим стилем, который прошел в рамках чемпионата России в Мончегорске (Мурманская область).

Белов преодолел дистанцию за 3 часа 19 минут 38,7 секунды. Второе место у Ильи Семикова (отставание 1 минута 39 секунд), третьим финишировал Константин Тиунов (+3.52,4).

Марафон пропустил трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который завершил сезон 7 апреля.

Белов — бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в эстафете, вице-чемпион «Тур де Ски» (2015).

В конце марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле» был досрочно завершен чемпионат России в Малиновке (Архангельская область) — тогда отменили мужской и женский масс-старты свободным стилем.