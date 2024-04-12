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Лыжница Степанова ответила Вяльбе на критику своей медийности

Степанова ответила Вяльбе на слова о лыжнице, «которая отвлекается на соцсети»
Глава Федерации лыжных гонок России заявила, что в сборной есть спортсменка, которая «отвлекается на соцсети и не всегда показывает результат». По словам Степановой, медийность ей не мешает, а только помогает
Вероника Степанова
Вероника Степанова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова ответила в своем телеграм-канале главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе по поводу влиянии медийности на ее результаты.

Вяльбе накануне заявила, что «одна лыжница отвлекается на соцсети и не всегда показывает результат». Имя этой лыжницы она не назвала.

«В принципе, все верно, только не «отвлекается», а «концентрируется». И важен не тот результат, «который ждут», — а которого сама решила достичь. Главный итог лыжного сезона: медийность не мешает, а помогает. Тинейджеры, вслушивайтесь и всматривайтесь!» — написала Степанова.

Вяльбе заявила, что соцсети мешают одной из лыжниц показывать результаты
Спорт
Елена Вяльбе

Среди лыжниц сборной России Степанова известна своей активностью в медиапространстве — у нее есть колонка на «Матч ТВ» и телеграм-канал с 19 тыс. подписчиков.

Степановой 23 года. На Играх в Пекине она взяла золото в женской эстафете. В этом сезоне лыжница выиграла общий зачет Кубка России, в личных гонках Спартакиады взяла золото и два серебра, а на чемпионате России выиграла золото в личном и командном спринтах и эстафете.

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Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Елена Вяльбе Вероника Степанова
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