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Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Кубке Содружества

Халили выиграл масс-старт на Кубке Содружества, Смольский — общий зачет турнира
В заключительной гонке сезона Карим Халили опередил Максима Цветкова и белоруса Антона Смольского. Халили впервые выиграл гонку Кубка, Смольский стал победителем общего зачета
Карим Халили
Карим Халили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россиянин Карим Халили победил в масс-старте на заключительном этапе Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.

Халили на дистанции 15 км допустил один промах и показал время 41 минута 10,7 секунды.

Вторым финишировал Максим Цветков с отставанием 23,5 секунды и тремя промахами. Бронзу взял белорус Антон Смольский (+40,6; 2 промаха).

Смольский стал победителем общего зачета Кубка, набрав 1167 очков. Второе место у Эдуарда Латыпова (1144), третье — у Александра Поварницына (1006).

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После гонки Халили заявил в эфире «Матч ТВ», что не обращал внимания на соперников.

«Наконец‑то распечатал Кубок Содружества. За два года не было ни одной победы. Так что рад первому месту, получилась классная гонка», — сказал биатлонист.

В Кубке Содружества соревновались россияне и белорусы, которых Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от турниров под своей эгидой.

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Анна Сатдинова
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