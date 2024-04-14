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Биатлонистка Казакевич выиграла общий зачет Кубка Содружества

Биатлонистка Ирина Казакевич выиграла общий зачет Кубка Содружества
Ирина Казакевич в Мурманске стала третьей в масс-старте и опередила в общем зачете соревнований Тамару Дербушеву и Наталию Шевченко. Гонка стала последней для решившей завершить карьеру Екатерины Юрловой-Перхт
Ирина Казакевич
Ирина Казакевич (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Вице-чемпионка Олимпиады в Пекине в эстафете Ирина Казакевич заняла первое место в общем зачете Кубка Содружества по биатлону.

На последнем этапе в Мурманске Казакевич заняла третье место в масс-старте. Первой в гонке на 12,5 км стала Наталия Шевченко (45 минут 8,1 секунды; без промахов), второй — Анастасия Гореева (+17,2; 3). Казакевич проиграла лидеру 23,7 секунды и допустила две ошибки на огневых рубежах.

В общем зачете соревнований Казакевич набрала 1140 очков, опередив Тамару Дербушеву (1119) и Шевченко (1111).

Биатлонисты отдали медали Кубка Содружества завершающей карьеру Юрловой
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Екатерина Юрлова-Перхт

Масс-старт в Мурманске стал последней гонкой для чемпионки мира 2015 года Екатерины Юрловой-Перхт, которая приняла решение завершить карьеру в 39 лет. Она финишировала 14-й.

В Кубке Содружества выступали российские и белорусские спортсмены, отстраненные от соревнований международной федерации (IBU). Кубок состоял из четырех этапов.

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Анна Сатдинова
Биатлон
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