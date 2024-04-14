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«Оренбург» обыграл клуб Юрана и продлил победную серию до трех матчей

«Оренбург» обыграл «Пари НН» и продлил победную серию до трех матчей
«Оренбург» дома победил «Пари НН» со счетом 3:1. Команда Давида Деограсии выиграла второй матч в РПЛ подряд и увеличила отрыв от зоны стыковых матчей до шести очков
Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»
Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»

«Оренбург» победил «Пари НН» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1.

У хозяев поля отличились Владимир Обухов (вторая минута), Арсен Адамов (51) и Джимми Марин (87), который воспользовался ошибкой вратаря и забил из-за пределов штрафной. В начале второго тайма Марин, оказавшись перед пустыми воротами, попал в штангу.

У гостей забил Хуан Босельи (43).

Автор первого гола Обухов в концовке первого тайма покинул поле на носилках из-за травмы колена.

Матч РПЛ в Оренбурге пройдет без использования VAR из-за паводка
Спорт
Фото:Официальный сайт ФК «‎Оренбург» (fcorenburg.ru)

Перед матчем РФС объявил, что VAR использоваться не будет из-за технических проблем, вызванных паводком.

«Оренбург» продлил победную серию до трех матчей (с учетом Кубка) и занимает 12-е место в турнирной таблице с 26 очками (отрыв от зоны стыковых матчей — шесть очков). В весенней части сезона команда Давида Деограсии проиграла только «Спартаку» в Кубке России.

«Пари НН» проиграл третий матч подряд в РПЛ, но остался на десятом месте с 28 очками.

В 25-м туре «Пари НН» примет московское «Динамо» 21 апреля, «Оренбург» в тот же день сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Оренбург Сергей Юран ФК Пари Нижний Новгород
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