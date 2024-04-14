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Матч РПЛ в Оренбурге пройдет без использования VAR из-за паводка

РФС: матч «Оренбург» — «Пари НН» пройдет без VAR из-за паводка
В РФС сообщили, что на стадионе «Газовик» в Оренбурге возникли технические проблемы из-за паводка. Телеграм-канал «Мутко против» пишет, что на арене не работал интернет
Фото: Официальный сайт ФК «‎Оренбург» (fcorenburg.ru)
Фото: Официальный сайт ФК «‎Оренбург» (fcorenburg.ru)

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Пари НН» не будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщила пресс-служба РФС.

«Решение связано с техническими проблемами, которые возникли из-за паводка в Оренбургской области», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Мутко против» пишет, что на стадионе не было интернета, и даже в случае его подключения VAR не успели бы проверить до игры.

Матч пройдет в воскресенье, начало в 12:00 мск.

Встречу обслужит бригада Павла Шадыханова. На VAR должны были работать Евгений Кукуляк и Вера Опейкина.

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Фото:пресс-служба ФК «Спартак»

«Оренбург» занимает 12-е место в РПЛ, «Пари НН» — десятое.

Паводки в Оренбургской области начались в конце марта. Сильнее других пострадал Орск, где 5 апреля прорвало дамбу. Правительство области вечером 13 апреля сообщило, что в Оренбурге были подтоплены 3,5 тыс. домов и 7,6 тыс. приусадебных участков. Утром 14 апреля первый замглавы администрации города Алексей Кудинов сообщил, что за сутки в городе затопило еще около 1 тыс. домовладений и 2 тыс. приусадебных участков, пишет ТАСС.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Оренбург паводки
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