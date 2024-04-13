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Биатлонисты отдали медали Кубка Содружества завершающей карьеру Юрловой

Биатлонисты отдали медали Кубка Содружества завершающей карьеру Юрловой-Перхт
Анастасия Батманова и Василий Томшин на церемонии награждения по итогам сингл-микста в Мурманске увидели, что Екатерина Юрлова-Перхт не сдержала слез, и отдали ей свои бронзовые награды
Екатерина Юрлова-Перхт
Екатерина Юрлова-Перхт (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Биатлонисты Анастасия Батманова и Василий Томшин на церемонии награждения по итогам сингл-микста на Кубке Содружества в Мурманске подарили свои медали Екатерине Юрловой-Перхт, которая завершает карьеру. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

«Увидев, что завершающая карьеру Екатерина Юрлова-Перхт не сдержала слез во время цветочной церемонии, они, долго не раздумывая, подарили ей свои бронзовые награды», — написал Аверьянов.

39-летняя Юрлова-Перхт и Максим Цветков заняли в сингл-миксте шестое место.

Чемпионка мира Юрлова-Перхт на этой неделе объявила, что завершит профессиональную карьеру на Кубке Содружества в Мурманске.

На мировом первенстве в финском Контиолахти в 2015 году Юрлова‑Перхт выиграла индивидуальную гонку на 15 км, а в 2019 году в Эстерсунде стала вице-чемпионкой мира в масс-старте.

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