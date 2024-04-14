UFC анонсировал бой Ислама Махачева

Бой с Дастином Порье пройдет 1 июня в Ньюарке. Победитель в ноябре встретится с россиянином Арманом Царукяном

Ислам Махачев (Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Global Look Press)

UFC официально анонсировал бой российского чемпиона в легком весе Ислама Махачева с американцем Дастином Порье на турнире в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Турнир UFC 302 пройдет 1 июня.

В марте Махачев говорил, что Порье не заслужил титульного боя, но других вариантов у него нет.

На счету 32-летнего Махачева 25 побед и один проигрыш (в 2015 году). В последний раз россиянин выходил в октагон в октябре против австралийца Александра Волкановски и победил нокаутом.

У 35-летнего Порье 30 побед, восемь поражений и один бой признан несостоявшимся. 10 марта американец нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени. В 2019 году Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом.

В случае победы над Порье Махачев в ноябре встретится с россиянином Арманом Царукяном, который в претендентском бою был сильнее бразильца Чарльза Оливейры (раздельным решением судей).