UFC анонсировал бой Ислама Махачева
UFC официально анонсировал бой российского чемпиона в легком весе Ислама Махачева с американцем Дастином Порье на турнире в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).
Турнир UFC 302 пройдет 1 июня.
В марте Махачев говорил, что Порье не заслужил титульного боя, но других вариантов у него нет.
На счету 32-летнего Махачева 25 побед и один проигрыш (в 2015 году). В последний раз россиянин выходил в октагон в октябре против австралийца Александра Волкановски и победил нокаутом.
У 35-летнего Порье 30 побед, восемь поражений и один бой признан несостоявшимся. 10 марта американец нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени. В 2019 году Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом.
В случае победы над Порье Махачев в ноябре встретится с россиянином Арманом Царукяном, который в претендентском бою был сильнее бразильца Чарльза Оливейры (раздельным решением судей).