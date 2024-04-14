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Махачев ответил Царукяну на слова о реванше в UFC

Махачев фразой «готовься, парень» ответил Царукяну на слова о реванше в UFC
Ислам Махачев принял предложение Армана Царукяна, который после боя с Чарльзом Оливейрой вызвал россиянина на реванш

Боец Ислам Махачев словами «готовься, парень» ответил в соцсетях Арману Царукяну на предложение о реванше в UFC.

«Будь готов, скоро увидимся, парень», — написал Махачев.

В ночь на воскресенье Царукян победил бразильца Чарльза Оливейру в поединке на турнире UFC 300, который проходит в Парадайзе (штат Невада). После боя Царукян вызвал на реванш Махачева.

Царукян победил Оливейру и получил право на бой с чемпионом UFC Махачевым
Спорт
Арман Царукян (слева)

После боя в активе 27-летнего Царукяна стало 22 побед и три поражения в ММА. У 34-летнего Оливейры, экс-чемпиона UFC в легком весе, 34 победы, 10 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Первый бой между Махачевым и Царукяном состоялся на турнире UFC Fight NIGHT 20 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда победу единогласным решением судей одержал дагестанец.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Ислам Махачев Арман Царукян UFC смешанные единоборства (ММА)
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