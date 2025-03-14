Российского хоккеиста дисквалифицировали на год за каннабиоиды
Воспитанник ярославского «Локомотива» Егор Андриянов, который в прошлом сезоне выступал за «Локо» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
С учетом срока, отбытого 19-летним защитником на временном отстранении, дисквалификация хоккеиста завершится 11 апреля.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА, в допинг-пробе Андриянова был обнаружен карбокси-тетрагидроканнабинол.
В сезоне 2023/24 Андриянов провел за «Локо» 38 матчей в регулярном первенстве МХЛ и еще 12 — в плей-офф.
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