Российского хоккеиста Андриянова дисквалифицировали на год за каннабиоиды

Российского хоккеиста дисквалифицировали на год за каннабиоиды

Хоккеист из системы ярославского «Локомотива» Егор Андриянов получил дисквалификацию сроком на один год, но с учетом срока, отбытого на временном отстранении, 19-летний защитник может вернуться в спорт уже 12 апреля

Егор Андриянов (Фото: hclokomotiv.ru)

Воспитанник ярославского «Локомотива» Егор Андриянов, который в прошлом сезоне выступал за «Локо» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

С учетом срока, отбытого 19-летним защитником на временном отстранении, дисквалификация хоккеиста завершится 11 апреля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА, в допинг-пробе Андриянова был обнаружен карбокси-тетрагидроканнабинол.

В сезоне 2023/24 Андриянов провел за «Локо» 38 матчей в регулярном первенстве МХЛ и еще 12 — в плей-офф.