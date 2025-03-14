Йоханнес Бё снялся с этапа Кубка мира в Поклюке из-за болезни

Пятикратный олимпийский чемпион пропустит масс-старт и смешанную эстафету. Норвежец занимает второе место в общем зачете КМ, уступая 39 очков соотечественнику Стурле Легрейду

Йоханнес Бё (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё пропустит оставшиеся гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке из-за болезни. Об этом сообщает NRK.

Накануне Бё был десятым в индивидуальной гонке. «Кататься на лыжах, когда ты болен, — не лучшее решение в долгосрочной перспективе. Надеюсь полностью восстановиться к своим последним гонкам в Холменколлене через неделю», — сказал 31-летний Бё.

Норвежец пропустит в Поклюке масс-старт и смешанную эстафету.

Бё занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая 39 очков соотечественнику Стурле Легрейду.

Ранее он объявил, что завершит карьеру в конце сезона. Последний этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 21 по 23 марта.