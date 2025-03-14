Йоханнес Бё снялся с этапа Кубка мира в Поклюке из-за болезни
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё пропустит оставшиеся гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке из-за болезни. Об этом сообщает NRK.
Накануне Бё был десятым в индивидуальной гонке. «Кататься на лыжах, когда ты болен, — не лучшее решение в долгосрочной перспективе. Надеюсь полностью восстановиться к своим последним гонкам в Холменколлене через неделю», — сказал 31-летний Бё.
Норвежец пропустит в Поклюке масс-старт и смешанную эстафету.
Бё занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая 39 очков соотечественнику Стурле Легрейду.
Ранее он объявил, что завершит карьеру в конце сезона. Последний этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 21 по 23 марта.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта
Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле
Протестующие ворвались в Trump Tower
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Российские компании сокращают премирование сотрудников
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов