Салах повторил рекорд Кейна по наградам лучшему игроку месяца в АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком февраля в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.
В шести матчах февраля египетский форвард забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
Награду лучшему игроку месяца в АПЛ он получил второй раз в сезоне (после ноября) и десятый в карьере. По этому показателю он повторил рекорд Гарри Кейна и Серхио Агуэро.
Лучшим тренером месяца в АПЛ признали Дэвида Мойеса из «Эвертона». Эту награду он получил 11-й раз в карьере и впервые с марта 2013 года. Только Алекс Фергюсон (27) и Арсен Венгер (15) признавались тренерами месяца в АПЛ чаще.
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