Салах повторил рекорд Кейна по наградам лучшему игроку месяца в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» был признан лучшим футболистом месяца в АПЛ второй раз в сезоне и десятый в карьере

Мохамед Салах (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком февраля в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

В шести матчах февраля египетский форвард забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Награду лучшему игроку месяца в АПЛ он получил второй раз в сезоне (после ноября) и десятый в карьере. По этому показателю он повторил рекорд Гарри Кейна и Серхио Агуэро.

Лучшим тренером месяца в АПЛ признали Дэвида Мойеса из «Эвертона». Эту награду он получил 11-й раз в карьере и впервые с марта 2013 года. Только Алекс Фергюсон (27) и Арсен Венгер (15) признавались тренерами месяца в АПЛ чаще.