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Салах повторил рекорд Кейна по наградам лучшему игроку месяца в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» был признан лучшим футболистом месяца в АПЛ второй раз в сезоне и десятый в карьере
Мохамед Салах
Мохамед Салах (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком февраля в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

В шести матчах февраля египетский форвард забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Награду лучшему игроку месяца в АПЛ он получил второй раз в сезоне (после ноября) и десятый в карьере. По этому показателю он повторил рекорд Гарри Кейна и Серхио Агуэро.

Лучшим тренером месяца в АПЛ признали Дэвида Мойеса из «Эвертона». Эту награду он получил 11-й раз в карьере и впервые с марта 2013 года. Только Алекс Фергюсон (27) и Арсен Венгер (15) признавались тренерами месяца в АПЛ чаще.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) ФК Ливерпуль Мохамед Салах Эвертон Дэвид Мойес Гарри Кейн
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