Экс-президенту IBU пожизненно запретили занимать должности в спорте
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно запретил бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) норвежцу Андерсу Бессебергу занимать любые официальные должности в спортивных организациях. Об этом сообщается на сайте независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU), отвечающего за контроль над соблюдением антидопинговых правил в биатлоне.
«Это решение посылает четкий сигнал о том, что неэтичное поведение на самом высоком уровне спорта не будет допускаться. BIU остается твердым в своей приверженности поддержанию целостности биатлона и обеспечению того, чтобы лица, занимающие руководящие должности, придерживались самых высоких этических стандартов. Мы осознаем уроки, извлеченные из этого случая, и, работая с IBU, продолжим совершенствовать механизмы управления, чтобы предотвратить повторение подобного поведения», — сказал глава BIU Грег Маккенна.
Бессеберг в апреле 2024-го был приговорен в Норвегии к трем годам и одному месяцу тюрьмы за коррупцию. 79-летний норвежец, в частности, был признан виновным в получении различных взяток от российских функционеров.
Бессеберг в 2018-м покинул пост президента IBU, который он занимал с 1993 года, на фоне коррупционного скандала из-за возможного сокрытия положительных «допинг-проб» россиян и незаконного распределения медиаправ.
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