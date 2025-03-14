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Экс-президенту IBU пожизненно запретили занимать должности в спорте

CAS пожизненно запретил экс-главе IBU Бессебергу занимать должности в спорте
Андерса Бессеберга в Норвегии в апреле 2024-го приговорили к трем годам и одному месяцу тюрьмы за взятки от россиян. Пост главы IBU он занимал с 1993-го по 2018-й
Андерс Бессеберг
Андерс Бессеберг (Фото: Vianney Thibaut / Agence Zoom / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно запретил бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) норвежцу Андерсу Бессебергу занимать любые официальные должности в спортивных организациях. Об этом сообщается на сайте независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU), отвечающего за контроль над соблюдением антидопинговых правил в биатлоне.

«Это решение посылает четкий сигнал о том, что неэтичное поведение на самом высоком уровне спорта не будет допускаться. BIU остается твердым в своей приверженности поддержанию целостности биатлона и обеспечению того, чтобы лица, занимающие руководящие должности, придерживались самых высоких этических стандартов. Мы осознаем уроки, извлеченные из этого случая, и, работая с IBU, продолжим совершенствовать механизмы управления, чтобы предотвратить повторение подобного поведения», — сказал глава BIU Грег Маккенна.

Бессеберг в апреле 2024-го был приговорен в Норвегии к трем годам и одному месяцу тюрьмы за коррупцию. 79-летний норвежец, в частности, был признан виновным в получении различных взяток от российских функционеров.

Бессеберг в 2018-м покинул пост президента IBU, который он занимал с 1993 года, на фоне коррупционного скандала из-за возможного сокрытия положительных «допинг-проб» россиян и незаконного распределения медиаправ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Международный союз биатлонистов (IBU) CAS Андерс Бессеберг
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