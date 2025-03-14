Карбери о неудачной игре Овечкина с «Лос-Анджелесом»: он даже не касался шайбы

Тренер объяснил отсутствие бросков у Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отметил, что вся команда играла плохо в большинстве, поэтому Александр Овечкин даже не касался шайбы при розыгрыше лишнего

Фото: Harry How / Getty Images

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что вся его команда плохо играла в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос‑Анджелес Кингз».

«Вашингтон» уступил в гостях со счетом 0:3. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду более 18 минут, но не нанес ни одного броска в створ. 39-летний россиянин не сумел отличиться во втором матче кряду.

«Игра в большинстве, входы в зону соперника были беспорядочными. А когда удавалось войти, не было реализации. Не думаю, что Овечкин вообще коснулся шайбы, не говоря уже о попытке броска в большинстве», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

На счету 39-летнего Овечкина 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он уступает только Уэйну Гретцки (894). До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 16 матчей.