Тренер объяснил отсутствие бросков у Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что вся его команда плохо играла в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос‑Анджелес Кингз».
«Вашингтон» уступил в гостях со счетом 0:3. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду более 18 минут, но не нанес ни одного броска в створ. 39-летний россиянин не сумел отличиться во втором матче кряду.
«Игра в большинстве, входы в зону соперника были беспорядочными. А когда удавалось войти, не было реализации. Не думаю, что Овечкин вообще коснулся шайбы, не говоря уже о попытке броска в большинстве», — цитирует Карбери сайт НХЛ.
На счету 39-летнего Овечкина 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он уступает только Уэйну Гретцки (894). До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 16 матчей.
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