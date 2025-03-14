Определились пары 1/4 финала Лиги Европы

Одна из главных сенсаций турнира — «Будё-Глимт» впервые в истории дошла до четвертьфинала. Норвежский клуб, в составе которого играет российский вратарь Никита Хайкин, ранее выбил «Олимпиакос»

Бруну Фернандеш (Фото: IMAGO/Andrew Yates)

В Лиге Европы сезона-2024/25 определились четвертьфинальные пары. Жеребьевка турнира сформировала следующие противостояния:

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лацио» (Италия)

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Атлетик» Бильбао (Испания)

«Лион» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Одна из главных сенсаций турнира — «Будё-Глимт» впервые в истории дошла до четвертьфинала. Норвежский клуб, в составе которого играет российский вратарь Никита Хайкин, ранее выбил «Олимпиакос».

«Манчестер Юнайтед» проведет двухматчевое противостояние с «Лионом», который ранее выбил «Вест Хэм».

«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» представляют два сильных чемпионата. «Рейнджерс» примет «Атлетик» Бильбао, который уверенно прошел предыдущий этап, обыграв «Рому».

Первые матчи четвертьфинала состоятся 10 апреля, ответные встречи пройдут 17 апреля.

Обладателем трофея Лиги Европы в прошлом сезоне стала «Аталанта», которая в финале обыграла «Байер» со счетом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

Победитель текущего розыгрыша получит не только титул, но и автоматическую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2025/26.