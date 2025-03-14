Российский вратарь отбил пенальти и вывел клуб в 1/4 финала Лиги Европы

Хайкин пропустил два гола от украинца, но вывел клуб в 1/4 финала Лиги Европы

На 63-й минуте при счете 2:1 в пользу греков вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин отразил пенальти, который исполнял Родиней. Этот сейв не позводил «Олипиакосу» выйти в следующий раунд, несмотря на победу

Никита Хайкин (Фото: Revierfoto / Global look press)

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса» помог своему клубу выйти в четвертьфинал. Встреча в Греции завершилась победой хозяев со счетом 2:1, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд — в первой игре «Буде-Глимт» одержал крупную победу 3:0.

Два гола в составе «Олимпиакоса» забил украинский форвард Роман Яремчук, но развить успех хозяева не смогли. Важный момент произошел на 63-й минуте, когда при счете 2:1 в пользу греков Хайкин отразил пенальти, который исполнял бразильский защитник «Олимпиакоса» Родиней. Этот сейв стал ключевым эпизодом в борьбе за выход в четвертьфинал.

На 89-й минуте вратарь «Олимпиакоса» Константинос Дзолакис получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве.

Несмотря на поражение, «Буде-Глимт» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги Европы.