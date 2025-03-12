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Клуб вратаря сборной России сенсационно победил фаворита Лиги чемпионов

ПСЖ Матвея Сафонова сенсационно победил фаворита Лиги чемпионов «Ливерпуль»
Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу ПСЖ. Поскольку в первой игре «Ливерпуль» победил с аналогичным счетом, было назначено дополнительное время, а после — серия пенальти, которую «Ливерпуль» проиграл в ЛЧ впервые
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Французский «Пари Сен-Жермен» в гостях обыграл английский «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу парижского клуба — на 12-й минуте забил Усман Дембеле. Поскольку в первой игре «Ливерпуль» победил с аналогичным счетом, было назначено дополнительное время, в котором команды не выявили победителя, и серия пенальти.

Игроки «Ливерпуля» Дарвин Нуньес и Кетрис Джонс не реализовали свои второй и третий удары, которые отразил вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. В результате «Ливерпуль» впервые в истории проиграл в серии пенальти в матче Лиги чемпионов. Ранее клуб трижды побеждал в серии пенальти.

«Ливерпуль» также впервые в сезоне не смог поразить ворота в матче, где играл основной состав.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов просидел весь матч в запасе.

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«Ливерпуль» выиграл общий этап Лиги чемпионов и являлся главным фаворитом на победу в турнире. Команда имеет наилучший процент побед среди всех команд топ-5 чемпионатов. ПСЖ занял 15-е место и до последнего тура боролся за выход в плей-офф. Клуб считался в этой паре андердогом и не входил в число главных претендентов на победу в турнире.

Французские клубы до этой встречи из последних 15 еврокубковых матчах в Англии проиграли 14 (одна ничья).

Также в следующие раунды вышли испанская «Барселона», немецкая «Бавария» и итальянский «Интер».

«Барселона» обыграла дома португальскую «Бенфику» со счетом 3:1 (первый матч 1:0), «Интер» — нидерландский «Фейенорд» со счетом 2:1 (2:0), «Бавария» — в гостях немецкий «Байер» со счетом 2:0 (3:0).

Оставшиеся игры 1/8 финала пройдут вечером 12 марта.

Пары 1/4 финала:

«Бавария» — «Интер»

«Пари Сен-Жермен» — «Брюгге» / «Астон Вилла» (первый матч — 1:3)

«Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд) /«Лилль» (1:1)

ПСВ / «Арсенал» (1:7) — «Реал» / «Атлетико» 2:1

Первые матчи пройдут 8/9 апреля, ответные — 15/16 апреля.

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Теги
Руслан Алиев
Футбол Лига Чемпионов ПСЖ ФК Ливерпуль Матвей Сафонов
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