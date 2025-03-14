Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В четвертьфинале россиянин встречался с французом Фисом и победил со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7)

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Россиянин победил в четвертьфинале француза Артюра Фиса (21-й в рейтинге) со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7).

За выход в финал он сыграет с датчанином Хольгером Руне (13-й).

Чемпион турнира в Индиан-Уэллсе получит $1,2 млн призовых и тысячу рейтинговых очков. Последние два розыгрыша победителем становился испанец Карлос Алькарас.