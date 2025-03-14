Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.
Россиянин победил в четвертьфинале француза Артюра Фиса (21-й в рейтинге) со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7).
За выход в финал он сыграет с датчанином Хольгером Руне (13-й).
Чемпион турнира в Индиан-Уэллсе получит $1,2 млн призовых и тысячу рейтинговых очков. Последние два розыгрыша победителем становился испанец Карлос Алькарас.
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