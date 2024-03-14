Абаскаль: Зобнин перед матчем с «Оренбургом» взял слово, у меня были мурашки

Абаскаль рассказал о пробравшей до мурашек речи Зобнина перед игрой Кубка

«Спартак» смог одержать волевую победу над «Оренбургом» со счетом 3:1 и выйти в полуфинал Кубка России. Гильермо Абаскаль отметил, что Роман Зобнин помог настроить команду перед игрой

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил после выхода в полуфинал Кубка России, что его игроки продемонстрировали командный дух в матче с «Оренбургом». Слова тренера приводит «Матч ТВ».

«Нам было важно почувствовать эту уверенность. Гол, который мы пропустили, был достаточно несправедливым. После него нам нужно было вернуться в игру и мы смогли это сделать, показали необходимые качества и командный дух», — сказал Абаскаль.

На вопрос о том, чувствует ли он поддержку игроков на фоне критики, испанец рассказал, что капитан в матче Роман Зобнин перед игрой произнес в раздевалке речь, от которой у него были мурашки по коже.

«Роман принял решение сказать слова всей команде. <...> Он сказал нужные слова, сказал, что люди готовы помогать и биться. Такие моменты делают меня счастливым», — добавил тренер.

«Спартак» в первом матче четвертьфинала «пути РПЛ» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1, а в ответной встрече в четверг одержал волевую победу — 3:1.

Ранее источники «РБК Спорт» сообщили, что в понедельник на фоне неудач в РПЛ в клубе обсуждалась возможная отставка Абаскаля.