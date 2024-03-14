 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Абаскаль рассказал о пробравшей до мурашек речи Зобнина перед игрой Кубка

Абаскаль: Зобнин перед матчем с «Оренбургом» взял слово, у меня были мурашки
«Спартак» смог одержать волевую победу над «Оренбургом» со счетом 3:1 и выйти в полуфинал Кубка России. Гильермо Абаскаль отметил, что Роман Зобнин помог настроить команду перед игрой
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил после выхода в полуфинал Кубка России, что его игроки продемонстрировали командный дух в матче с «Оренбургом». Слова тренера приводит «Матч ТВ».

«Нам было важно почувствовать эту уверенность. Гол, который мы пропустили, был достаточно несправедливым. После него нам нужно было вернуться в игру и мы смогли это сделать, показали необходимые качества и командный дух», — сказал Абаскаль.

На вопрос о том, чувствует ли он поддержку игроков на фоне критики, испанец рассказал, что капитан в матче Роман Зобнин перед игрой произнес в раздевалке речь, от которой у него были мурашки по коже.

«Роман принял решение сказать слова всей команде. <...> Он сказал нужные слова, сказал, что люди готовы помогать и биться. Такие моменты делают меня счастливым», — добавил тренер.

«Спартак» забил два гола за три минуты и вышел в полуфинал Кубка России
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «‎Спартак» (Москва)

«Спартак» в первом матче четвертьфинала «пути РПЛ» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1, а в ответной встрече в четверг одержал волевую победу — 3:1.

Ранее источники «РБК Спорт» сообщили, что в понедельник на фоне неудач в РПЛ в клубе обсуждалась возможная отставка Абаскаля.

Читайте на РБК Pro
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Оман, Катар, Бахрейн: какие требования предъявляют к бизнесу иностранцев
Как Google искал секрет управления и почему не всем понравился результат
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России ФК Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль фото

Гильермо Абаскаль

футбольный тренер
13 апреля 1989 года
Материалы по теме
«Спартак» заявил, что Промес еще «некоторое время» не вернется в Россию
Спорт
A Bola узнала о готовности «Спартака» заплатить «Браге» за уход тренера
Спорт
Бывший тренер «Спартака» останется во главе сборной Бельгии до ЧМ-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 17:04
Во Франции создадут собственный реестр иноагентов Политика, 22:24
Место Ковальчука в «Интер РАО» займет бывший вице-губернатор Петербурга Бизнес, 22:20
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 22:17
Абаскаль рассказал о пробравшей до мурашек речи Зобнина перед игрой Кубка Спорт, 22:04
Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно белгородского чиновника Политика, 22:03
Россиянин вошел в топ-3 претендентов на приз лучшему голкиперу в НХЛ Спорт, 21:45
Под монастырем в Астраханской области нашли тоннели Общество, 21:40
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Прокуратура предупредила о наказании за несогласованные акции на выборах Политика, 21:37
Самолет британского министра лишился навигации под Калининградом Политика, 21:33
«Тинькофф» интегрирует Росбанк. Какие риски несут акционеры этих групп Инвестиции, 21:32
Почему Австрия берет курс на ухудшение отношений с Россией Политика, 21:31
Путин наградил трех хоккеистов МХЛ за спасение семьи из пожара в Туле Спорт, 21:19
На Горьковском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов Общество, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:57