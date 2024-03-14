«Спартак» забил два гола за три минуты и вышел в полуфинал Кубка России
Московский «Спартак» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России, одержав волевую победу над «Оренбургом».
Ответная встреча четвертьфинала прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. Голы у «красно-белых» забили Александр Соболев (36-я минута), Антон Зиньковский (65) и Срджан Бабич (68).
У «Оренбурга» отличился Мохаммад Горбани (10). На 84-й минуте гости остались вдесятером после удаления Владимира Полуяхтова.
Первая встреча команд 29 ноября завершилась победой «Оренбурга» со счетом 1:0.
«Красно-белые» вернулись на домашнюю арену после проблем с газоном.
Ранее в полуфинал «пути РПЛ» вышли петербургский «Зенит» и действующий обладатель трофея — московский ЦСКА.
Жеребьевка следующих этапов турнира пройдет 15 марта.
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