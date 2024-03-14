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«Спартак» забил два гола за три минуты и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» победил «Оренбург» и вышел в полуфинал Кубка России
Матч завершился со счетом 3:1. Проигравший первую встречу со счетом 0:1 «Спартак» вышел в следующий раунд
Фото: Телеграм-канал ФК «‎Спартак» (Москва)
Фото: Телеграм-канал ФК «‎Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России, одержав волевую победу над «Оренбургом».

Ответная встреча четвертьфинала прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. Голы у «красно-белых» забили Александр Соболев (36-я минута), Антон Зиньковский (65) и Срджан Бабич (68).

У «Оренбурга» отличился Мохаммад Горбани (10). На 84-й минуте гости остались вдесятером после удаления Владимира Полуяхтова.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Сочи»

Первая встреча команд 29 ноября завершилась победой «Оренбурга» со счетом 1:0.

«Красно-белые» вернулись на домашнюю арену после проблем с газоном.

Ранее в полуфинал «пути РПЛ» вышли петербургский «Зенит» и действующий обладатель трофея — московский ЦСКА.

Жеребьевка следующих этапов турнира пройдет 15 марта.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва ФК Оренбург Кубок России
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