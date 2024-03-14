Вратарь «Флориды» Бобровский вошел в топ-3 претендентов на «Везина трофи»

Россиянин вошел в топ-3 претендентов на приз лучшему голкиперу в НХЛ

Сергей Бобровский уступает в рейтинге претендентов на «Везина трофи» только Коннору Хеллебайку и Тэтчеру Демко. Россиянин дважды получал награду за время игры в НХЛ

Сергей Бобровский (Фото: Jerome Miron / USA Today Sports / Reuters)

Сергей Бобровский из «Флорида Пантерз» занял третье место в списке главных претендентов на приз лучшему голкиперу сезона «Везина трофи» по версии обозревателей официального сайта НХЛ.

Бобровский дважды получал награду, в 2013 и 2017 годах, выступая за «Коламбус Блю Джэкетс».

Лидером рейтинга является Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), на втором месте — Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).

В топ-10 также вошли россияне Игорь Шестеркин (восьмое место, «Нью-Йорк Рейнджерс) и Александр Георгиев (десятое, «Колорадо Эвеланш»).

Победителя в номинации по окончании сезона определят генеральные менеджеры клубов.

«Флорида» лидирует в Восточной конференции.

Бобровский в 47 матчах сезона одержал 32 победы, в том числе четыре «сухих». Он лидирует в лиге по коэффициенту надежности (2,3 шайбы за игру) и занимает четвертое место по проценту отраженных бросков (91,8).