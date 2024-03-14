Путин наградил трех хоккеистов МХЛ за спасение семьи из пожара в Туле
Хоккеисты тульской «Академии Михайлова» Владимир Истомин, Даниил Молодцов и Егор Стругов, которые спасли женщину и двоих детей из горящей квартиры в рождественскую ночь, награждены медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Хоккеисты ночью возвращались с рождественской службы и по пути услышали детские крики и увидели огонь в одной из квартир дома на улице Николая Руднева.
Стругов забежал в подъезд и помог женщине вывести из горящей квартиры двоих детей, при этом девочка-подросток была без сознания и с ожогами.
Два других хоккеиста вызвали пожарных и разбудили жильцов дома, а потом помогали им покинуть задымленный подъезд.
В январе хоккеистов наградили в областном управлении МЧС.
«Академия Михайлова» играет в Молодежной хоккейной лиге, клуб проиграл в 1/8 финала Кубка Харламова «Спартаку».
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