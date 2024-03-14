 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Путин наградил трех хоккеистов МХЛ за спасение семьи из пожара в Туле

Путин наградил медалями тульских хоккеистов за спасение семьи из пожара
Выступающие за «Академию Михайлова» игроки увидели пожар в одном из домов в Туле, помогли матери спасти двоих детей из горящей квартиры, вызвали МЧС и предупредили других жильцов дома. Их наградили медалью «За спасение погибавших»
Владимир Истомин
Владимир Истомин (Фото: Официальный сайт ХК «‎Академия Михайлова» )

Хоккеисты тульской «Академии Михайлова» Владимир Истомин, Даниил Молодцов и Егор Стругов, которые спасли женщину и двоих детей из горящей квартиры в рождественскую ночь, награждены медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Хоккеисты ночью возвращались с рождественской службы и по пути услышали детские крики и увидели огонь в одной из квартир дома на улице Николая Руднева.

Стругов забежал в подъезд и помог женщине вывести из горящей квартиры двоих детей, при этом девочка-подросток была без сознания и с ожогами.

В Белоруссии раскритиковали российских хоккеистов за отказ от наград
Спорт
Фото:Официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии

Два других хоккеиста вызвали пожарных и разбудили жильцов дома, а потом помогали им покинуть задымленный подъезд.

В январе хоккеистов наградили в областном управлении МЧС.

«Академия Михайлова» играет в Молодежной хоккейной лиге, клуб проиграл в 1/8 финала Кубка Харламова «Спартаку».

Читайте на РБК Pro
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Оман, Катар, Бахрейн: какие требования предъявляют к бизнесу иностранцев
Как Google искал секрет управления и почему не всем понравился результат
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей ВХЛ Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 17:04
Во Франции создадут собственный реестр иноагентов Политика, 22:24
Место Ковальчука в «Интер РАО» займет бывший вице-губернатор Петербурга Бизнес, 22:20
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 22:17
Абаскаль рассказал о пробравшей до мурашек речи Зобнина перед игрой Кубка Спорт, 22:04
Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно белгородского чиновника Политика, 22:03
Россиянин вошел в топ-3 претендентов на приз лучшему голкиперу в НХЛ Спорт, 21:45
Под монастырем в Астраханской области нашли тоннели Общество, 21:40
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Прокуратура предупредила о наказании за несогласованные акции на выборах Политика, 21:37
Самолет британского министра лишился навигации под Калининградом Политика, 21:33
«Тинькофф» интегрирует Росбанк. Какие риски несут акционеры этих групп Инвестиции, 21:32
Почему Австрия берет курс на ухудшение отношений с Россией Политика, 21:31
Путин наградил трех хоккеистов МХЛ за спасение семьи из пожара в Туле Спорт, 21:19
На Горьковском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов Общество, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:57