В Белоруссии раскритиковали российских хоккеистов за отказ от наград
Белорусский сенатор и бывший председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков заявил «Чемпионату», что поведение российских игроков, отказавшихся от наград после финала «Кубка будущего» в Минске, было неприемлемым и им надо научиться проигрывать.
Финал между сборной Белоруссии U20 и сборной России U18 прошел 10 февраля в Минске и завершился победой хозяев в овертайме со счетом 6:5. Как пишет «Чемпионат», в овертайме судьи отказали российскому голкиперу Петру Андреянову в видеопросмотре, а перед этим не наказали белорусов за подножку. После окончания матча Андреянов и еще два игрока отказались от индивидуальных наград, оставив их на льду.
«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо и противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами», — сказал Басков.
Сенатор также призвал тренеров сборной России прививать игрокам «правильные жизненные ценности и ориентиры» с учетом нынешней политической ситуации в спорте и в хоккее.
РБК направил запрос в пресс-службу Федерации хоккея России.
Главный тренер юниорской сборной России Александр Титов сказал «Матч ТВ», что в штабе не давали установок игрокам отказываться от наград. «Было обычное судейство, ничего нового для домашнего турнира», — отметил тренер.
В «Кубке будущего» также играла российская команда до 17 лет (заняла третье место) и молодежная сборная Казахстана.
Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований международной федерации (IIHF).
В прошлом году «Кубок будущего» также выиграли белорусы.
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