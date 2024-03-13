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«Зенит» победил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка России

«Зенит» победил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка России
Петербургский клуб выиграл со счетом 2:0 и вышел в следующую стадию «пути РПЛ» Кубка страны. «Бело-голубые» продолжат борьбу в нижней сетке плей-офф
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» дома победили московское «Динамо» со счетом 2:0 в ответном матче 1/4 финала плей-офф «пути РПЛ» Кубка России.

Дубль сделал Матео Кассьерра (13-я и 21-я минута).

В первой игре, которая состоялась в ноябре прошлого года, «Динамо» выиграло со счетом 1:0.

Таким образом, «Зенит» вышел в 1/2 финала «пути РПЛ», «бело-голубые» продолжат борьбу в «пути регионов».

Накануне в 1/2 финала «пути РПЛ» вышел ЦСКА, победивший «Ростов». Ответные матчи в парах «Спартак» — «Оренбург» и «Балтика» — «Локомотив» состоятся 14 марта.

Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертая завершила борьбу.

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Футбол Кубок России по футболу ФК Зенит ФК Динамо Москва
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