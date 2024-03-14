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Клуб Первой лиги выбил аутсайдера РПЛ из Кубка России

Клуб Первой лиги «СКА-Хабаровск» выбил «Сочи» из Кубка России
Хабаровский клуб сравнял счет на 74-й минуте и вырвал победу у «Сочи» по пенальти — 4:2. В розыгрыше Кубка осталось две команды Первой лиги — «СКА-Хабаровск» и «Химки»
Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»
Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»

«СКА-Хабаровск» в серии пенальти победил «Сочи» в матче первого этапа 1/4 финала «пути регионов» Кубка России.

Основное время матча в Сочи завершилось со счетом 1:1. У хабаровского клуба отличился Альбек Гонгапшев на 74-й минуте, у «Сочи» — Сауль Гуарирапа на 23-й.

В серии пенальти точнее были футболисты «СКА-Хабаровск» — 4:2.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«СКА-Хабаровск» занимает 13-е место в Первой лиге (второй по силе дивизион), «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Соперник хабаровчан по второму этапу четвертьфинала определится позднее.

Помимо «СКА-Хабаровск», из Первой лиги в турнире остались «Химки», которые 12 марта сенсационно выбили «Краснодар».

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Анна Сатдинова
Футбол Кубок России ФК Сочи
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