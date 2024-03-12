Тарасова заявила, что допинг Валиевой мог дать только тренер

Татьяна Тарасова о допинге у Камилы Валиевой: таблетку может дать только тренер

Заслуженный тренер СССР считает, что ни один спортсмен «не возьмет никакую таблетку из рук доктора» и «без тренера ничего не делается»

Камила Валиева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что только тренер несет ответственность за допинговый скандал Камилы Валиевой. Об этом она заявила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Тарасова.

На вопрос, будет ли Валиева выступать по окончании дисквалификации, Тарасова ответила: «Я бы на ее месте обязательно выступала. Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала ниоткуда, никто ей это не подсунул».

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. Фигуристка прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.

В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».