Тарасова заявила, что допинг Валиевой мог дать только тренер
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что только тренер несет ответственность за допинговый скандал Камилы Валиевой. Об этом она заявила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».
«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — сказала Тарасова.
На вопрос, будет ли Валиева выступать по окончании дисквалификации, Тарасова ответила: «Я бы на ее месте обязательно выступала. Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала ниоткуда, никто ей это не подсунул».
В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. Фигуристка прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе, поскольку на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги.
В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».
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