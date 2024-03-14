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Экс-главу украинского велоспорта отстранили за оскорбление членов МОК

UCI: экс-главу велоспорта Украины Башенко отстранили за оскорбление членов МО
Александр Башенко лишился поста еще в 2019 году за оскорбления в адрес велогонщицы Анны Соловей. В 2021-м UCI вынес ему отложенную дисквалификацию, которая не позволила ему вернуться на пост, а теперь отстранил за другой скандал

Комиссия по этике Международного союза велосипедистов (UCI) отстранила на год и оштрафовала на 5 тыс. швейцарских франков (€5,2 тыс.) бывшего президента Федерации велоспорта Украины (ФВУ) Александра Башенко за оскорбления сотрудников национальной и международной федераций, а также членов МОК. Об этом сообщила пресс-служба UCI.

Башенко использовал оскорбительные выражения в переписке с членами ФВУ. Его отстранение отсчитывается с 23 мая 2023 года.

Башенко был уволен из ФВУ в августе 2019 года после оскорблений в адрес чемпионки Европейских игр Анны Соловей и угрозах выгнать ее из сборной в Facebook (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

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В январе 2021-го комиссия по этике UCI отстранила Башенко от любой деятельности, связанной с велоспортом, на девять месяцев. На тот момент он не занимал никаких постов, поэтому его дисквалификация должна была начаться с момента запроса лицензии у UCI, а в случае отсутствия такового — продолжаться десять лет.

В октябре 2022 года Башенко пытался вернуться на пост главы ВФУ, но в UCI заявили, что он запросил лицензию только в июле и, соответственно, отстранен до апреля 2023-го, а созыв им выборной конференции может быть расценен как нарушение условий дисквалификации.

Соловей — вице-чемпионка мира 2014 года в гонке с раздельным стартом.

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Теги
Анна Сатдинова
велоспорт Украина
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