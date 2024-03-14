ФЛГР: исполком не нашел нарушений в работе жюри во время завала лыжниц в Сочи

ФЛГР не нашла нарушений в работе жюри во время завала лыжниц в Сочи

Массовый завал лыжниц произошел 8 марта на трассе «Лаура». Гонка проходила в тяжелых погодных условиях

Исполком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассмотрел результаты расследования массового падения лыжниц в гонке Спартакиады учащихся и не нашел нарушений в работе жюри соревнований. Об этом сообщила пресс-служба ФЛГР.

8 марта в результате завала в гонке на 10 км классическим стилем, которая прошла в условиях плохой видимости в поселке Эстосадок, были госпитализированы 17 человек. Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявляла, что всех потом отпустили из больницы, кроме одной спортсменки.

«Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе жюри соревнования», — говорится в сообщении.

Вяльбе 8 марта заявляла, что не произошло «ничего страшного» и уровень спортсменок был очень низкий. Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова на это заявила «Матч ТВ», что слова Вяльбе обидели всех родителей, а у ее дочери Василины Рочевой, участвовавшей в гонке, потом «сутки дрожал голос, ей было страшно».

Прокуратура Адлерского района Сочи 8 марта объявила о проверке инцидента на трассе «Лаура», ситуацию на контроль взял центральный аппарат СК.