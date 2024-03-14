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Туктамышева объяснила «неразбериху» с наградами на турнире шоу-программ

Туктамышева: на «Русском вызове» фигуристы вообще не понимали, что происходит
Жюри под руководством Сергея Безрукова не соблюдало регламент при вручении призов на «Русском вызове», вызвав критику зрителей и участников. Туктамышева считает, что вообще не стоило ставить судей в жесткие рамки
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заявила в колонке на Sports.ru, что участники турнира шоу-программ «Русский вызов» во время награждения вообще не понимали, что происходит.

Турнир прошел 9 марта в Санкт-Петербурге, его второй раз подряд выиграл Алексей Ягудин. Были предусмотрены три основных и 16 дополнительных призов, но жюри, в котором не было никого из представителей фигурного катания, вручало их не по регламенту. Решения жюри освистывали зрители, а некоторые фигуристы, в том числе Андрей Мозалев и Даниил Самсонов, выразили недовольство отсутствием справедливости.

«Я понимаю логику «Первого канала»: они хотели, чтобы практически каждый получил награду, сделать максимально дружеский вечер. Но они не учли момент, что судьи — люди непростые и мало кто может удержать их в рамках. Получилась такая неразбериха», — написала Туктамышева.

Туктамышева призвала не ставить судей в жесткие рамки: «Если кто-то понравился, пусть их и награждают».

По ее мнению, номинации стоило бы сделать более спортивными — за интерпретацию музыки, за лучший костюм, за лучшую хореографию, за сложную технику — и добавить в жюри судью из фигурного катания. «Мы все-таки не уходим совсем уже в шоу-бизнес или в кино. Фигурное катание — это спорт», — добавила фигуристка.

Алексей Ягудин второй год подряд выиграл турнир по шоу-программам
Спорт
Алексей Ягудин

Призовой фонд «Русского вызова» составил 15 млн руб. Были предусмотрены призы за первое—третье места и еще 16 дополнительных, которые не могли получить медалисты турнира.

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В состав жюри вошли Сергей Безруков, Егор Дружинин, Виктория Исакова, Борис Эйфман, Ким Кимин, Алла Сигалова и Аида Гарифуллина.

Без призов и номинаций остались семь участников из 26.

Туктамышева заняла на турнире второе место. Третье место разделили пары Мария Петрова / Алексей Тихонов, Оксана Домнина / Максим Шабалин и фигуристка Ксения Синицына, которой также дали дополнительные призы «За верность памяти», «За яркое воплощение идеи» и личный приз от Безрукова.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Елизавета Туктамышева
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