Вызванного в сборную игрока «Ахмата» отстранили за мат в адрес судей
Полузащитника грозненского «Ахмата» Евгения Харина дисквалифицировали на три игры (одна из них — условно) за нецензурные выражения в адрес арбитров во время матча с московским «Динамо». Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «РИА Новости».
Матч 20-го тура прошел 9 марта в Москве и завершился победой «бело-голубых» со счетом 2:0.
Харин в компенсированное время первого тайма заработал вторую желтую карточку и был удален.
По словам Григорьянца, КДК изучил полученную из открытых источников и СМИ информацию о том, что Харин, уходя с поля, «произнес оскорбительные слова и ненормативные выражения в адрес официальных лиц матча».
«КДК вынес решение — дисквалифицировать Харина на три матча с учетом автоматической дисквалификации. Два матча реальной дисквалификации, один — условно. Испытательный срок — один год», — сказал глава КДК.
Харину 28 лет, в этом сезоне он сделал две результативные передачи в 20 матчах за «Ахмат» в РПЛ и Кубке России.
«Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ.
Тренерский штаб сборной России 11 марта включил Харина в окончательный состав команды на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем, которые пройдут 21 и 25 марта соответственно.
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