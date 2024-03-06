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Помощника Карпина дисквалифицировали на два матча Второй лиги за мат

Тренера сборной России Писарева дисквалифицировали на два матча за мат
Николай Писарев 3 марта обругал официальное лицо матча в игре с «Велесом», заработал красную карточку. РФС дисквалифицировал его
Николай Писарев и Валерий Карпин (слева направо)
Николай Писарев и Валерий Карпин (слева направо) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Помощника Валерия Карпина в сборной России и главного тренера «Краснодара-2» Николая Писарева отстранили на две игры Второй лиги за нецензурные выражения в адрес официального лица в матче с «Велесом». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС.

«Краснодар-2» 3 марта на своем поле победил «Велес» со счетом 1:0. На 90-й минуте Писарев получил удаление.

«За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча, выраженное в ненормативное лексике, Николай Писарев дисквалифицирован на два матча Второй лиги и оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

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Писарев в 2010-2015 и 2016 годах руководил молодежной сборной России, с 2021-го входит в штаб Карпина.

В августе прошлого года возглавил вторую команду «Краснодара».

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Футбол сборная России Российский футбольный союз (РФС) ФК Краснодар
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