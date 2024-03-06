Помощника Карпина дисквалифицировали на два матча Второй лиги за мат
Помощника Валерия Карпина в сборной России и главного тренера «Краснодара-2» Николая Писарева отстранили на две игры Второй лиги за нецензурные выражения в адрес официального лица в матче с «Велесом». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС.
«Краснодар-2» 3 марта на своем поле победил «Велес» со счетом 1:0. На 90-й минуте Писарев получил удаление.
«За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча, выраженное в ненормативное лексике, Николай Писарев дисквалифицирован на два матча Второй лиги и оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.
Писарев в 2010-2015 и 2016 годах руководил молодежной сборной России, с 2021-го входит в штаб Карпина.
В августе прошлого года возглавил вторую команду «Краснодара».
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