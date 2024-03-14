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Бывший тренер «Спартака» останется во главе сборной Бельгии до ЧМ-2026

Бывший тренер «Спартака» Тедеско останется во главе сборной Бельгии до ЧМ-2026
Доменико Тедеско после выхода сборной Бельгии на Евро продлил контракт с федерацией до июля 2026 года
Доменико Тедеско
Доменико Тедеско (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Королевская футбольная ассоциация Бельгии (RBFA) объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

Новое соглашение с 38-летним тренером, который работает в сборной с февраля 2023-го, рассчитано до июля 2026 года. Таким образом, Тедеско будет руководить командой на чемпионате мира, который примут США, Мексика и Канада.

Прежний контракт с тренером действовал до конца Евро-2024.

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Сборная Бельгии под руководством Тедеско вышла на чемпионат Европы 2024 года, став первой в группе F с Австрией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией.

В 2019–2021 годах немец тренировал «Спартак», с которым завоевал серебро чемпионата России в сезоне 2020/2021.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Бельгия
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