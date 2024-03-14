«Спартак» впервые прокомментировал арест Промеса

В «Спартаке» заявили, что адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного, который задержан в ОАЭ

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

«Спартак» «надеется на благоприятный исход для футболиста команды Квинси Промеса», заявила журналистам пресс-служба столичной команды.

В клубе уточнили, что адвокаты и менеджер футболиста известили клуб об изменении меры пресечения в отношении Промеса, который арестован в ОАЭ.

«Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», — говорится в сообщении.

В клубе заявили, защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей об экстрадиции игрока в Нидерланды.

Накануне прокуратура Нидерландов заявила, что причиной ареста стал ее запрос в Интерпол о розыске футболиста. В этой стране лидера «Спартака» приговорили к тюремному сроку по делам о наркотрафике и нападении на кузена. Адвокаты настаивают на невиновности их клиента и заявили, что подали жалобы в Апелляционный суд Амстердама, а также обратились с новыми запросами о расследовании дела

Промеса задержали в конце февраля после окончания сборов. Тогда он не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Как утверждалось ранее, футболист был задержан и доставлен в полицейский участок из-за того, что скрылся с места ДТП в Дубае.