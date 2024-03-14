Адвокаты Квинси Промеса прокомментировали его арест в ОАЭ

На этой неделе адвокаты Квинси Промеса подали жалобы в Апелляционный суд Амстердама, а также обратились в суд Амстердама с новыми запросами о расследовании дела

Квинси Промес (Фото: Александр Ступников / пресс-служба ФК «Спартак-Москва»)

Футболист «Спартака» Квинси Промес всегда отрицал причастность к фактам, изложенным судом в деле о наркотрафике, говорится в совместном заявлении адвокатов игрока Софи Хоф и Роберта Малевича.

«Квинси Промес всегда отрицал причастность к фактам, изложенным судом. Поэтому мы подали апелляцию от его имени на решение амстердамского суда. На этой неделе мы подали и жалобы в Апелляционный суд Амстердама, а также обратились в суд Амстердама с новыми запросами о расследовании», — говорится в обращении.

По их словам, это означает, что решение суда Амстердама не окончательное. Предполагаемая роль атакующего футболиста «Спартака» в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом, считают Хоф и Малевич. Адвокаты Промеса воздержались от того, чтобы назвать сроки по завершению апелляции.

«Процедуру экстрадиции теперь нужно завершать в ОАЭ, решение о запросе Нидерландов будет принимать независимый судья в Дубае. Процедура может занять продолжительное время и включать множество формальных шагов. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции спрогнозировать сейчас невозможно», — уточнили адвокаты.

Софи Хоф и Роберт Малевич рассказали, что закон об экстрадиции содержит принцип конфиденциальности и обязывает к доверию судебным процессам стран. «Поэтому вовлеченные стороны воздерживаются от комментариев об экстрадиции, пока ее рассматривает суд. Дальнейших заявлений с нашей стороны, пока суд ОАЭ будет рассматривать вопрос, не последует», — заявили они.

Накануне прокуратура Нидерландов выступила с заявлением после ареста в ОАЭ Промеса. По словам ее представителя, причиной стал запрос Нидерландов в Интерпол о розыске футболиста. На родине лидера «Спартака» приговорили к тюремному сроку по делам о наркотрафике и нападении на кузена.

Промес в конце февраля после окончания сборов не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком» в Россию. Как утверждалось ранее, он был задержан и доставлен в полицейский участок из-за того, что скрылся с места ДТП в Дубае.