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Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Последним участником 1/4 финала Лиги чемпионов стал «Ателтико Мадрид», победивший миланский «Интер»
Испанский «Атлетико Мадрид» и дортмундская «Боруссия» стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Атлетико» в ответном матче 1/8 финала победил «Интер» (2:1 основное время, 3:2 по пенальти), «Боруссия» выиграла голландский «ПСВ» со счетом 2:0.
Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли английские «Арсенал» и «Манчестер Сити», испанские «Барселона» и «Реал», немецкая «Бавария» и французский ПСЖ.
Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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