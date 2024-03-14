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Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов
Последним участником 1/4 финала Лиги чемпионов стал «Ателтико Мадрид», победивший миланский «Интер»
Фото: Denis Doyle / Getty Images
Фото: Denis Doyle / Getty Images

Испанский «Атлетико Мадрид» и дортмундская «Боруссия» стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико» в ответном матче 1/8 финала победил «Интер» (2:1 основное время, 3:2 по пенальти), «Боруссия» выиграла голландский «ПСВ» со счетом 2:0.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли английские «Арсенал» и «Манчестер Сити», испанские «Барселона» и «Реал», немецкая «Бавария» и французский ПСЖ.

«Интер» уступил по пенальти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Спорт
Фото:Global Look Press

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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