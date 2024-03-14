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«Интер» уступил по пенальти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Интер» уступил по пенальти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Миланский «Интер» проиграл мадридскому «Атлетико» в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

«Атлетико Мадрид» победил «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде.

 Основное время ответной встречи закончилось со счетом 2:1 в пользу «Атлетико» (счет по сумме двух матчей 2:2). В дополнительное время соперники голов не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась мадридская команда— 3:2.

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Фото:Alex Caparros / Getty Images

Забитым мячом в составе итальянского клуба отметился Федерико Димарко (33-я минута).

У испанской команды забили Анутан Гризманн (35), Мемфис Депай (87).

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» одержала победу над голландским «ПСВ» со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира (общий счет 3:1).

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Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Футбол Лига Чемпионов ФК Интер Милан Атлетико Мадрид
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