«Интер» уступил по пенальти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Интер» уступил по пенальти «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Миланский «Интер» проиграл мадридскому «Атлетико» в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2

Фото: Global Look Press

«Атлетико Мадрид» победил «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде.

Основное время ответной встречи закончилось со счетом 2:1 в пользу «Атлетико» (счет по сумме двух матчей 2:2). В дополнительное время соперники голов не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась мадридская команда— 3:2.

Забитым мячом в составе итальянского клуба отметился Федерико Димарко (33-я минута).

У испанской команды забили Анутан Гризманн (35), Мемфис Депай (87).

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» одержала победу над голландским «ПСВ» со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира (общий счет 3:1).

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.