 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,37 x 5,2 2 7,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 2,05 x 3,35 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,05 x 17 2 31 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Наполи Рома 1 2,55 x 2,85 2 3,25 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Германия 1 1,16 x 7,8 2 17 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Жирона Барселона 1 6,6 x 5,8 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Гуменник вошел в сезонный рейтинг ISU после Олимпиады

Гуменник занял 92-е место в сезонном рейтинге ISU после Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2026
Перед Играми в Италии российский спортсмен не имел очков из-за того, что не участвовал в международных состязаниях
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Jared C.Tilton / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник вошел в рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) сезона 2025/26 после выступления на Олимпийских играх в Италии. Обновленная таблица опубликована на официальном сайте.

23-летний россиянин занимает 92-е место с 709 очками. До Игр в Милане у Гуменника не было рейтинговых баллов из-за отсутствия выступлений на международных соревнованиях. Квалификационный турнир в Пекине в сентябре 2025 года, где он завоевал олимпийскую лицензию, очков не давал.

Гуменник чисто исполнил произвольную программу в пятью четверными прыжками в Милане, набрав в сумме 271,21 балла и заняв итоговое шестое место.

«Судьи съели баллы». Засудили ли Гуменника на Олимпиаде
Спорт
Петр Гуменник

Возглавляет рейтинг ISU американец Илья Малинин (5410 очков), ставший на Олимпиаде восьмым. Второе место занимает серебряный призер Игр японец Юма Кагияма (5096), третье — олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Казахстана (4961).

Гуменник является действующим чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Петр Гуменник Олимпиада-2026 ISU
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Илья Малинин фото
Илья Малинин
фигурист
2 декабря 2004 года
Материалы по теме
Гуменника пригласили выступить с показательным номером на Олимпиаде
Спорт
Плющенко оценил выступление Петра Гуменника
Спорт
«Судьи поприжали»: Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
МИД Франции раскрыл, почему Париж не исключает прямых контактов с Москвой Политика, 22:28
Третий российский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов Политика, 22:26
Неудача россиянина в шорт-треке. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:25
Посашков не вышел в полуфинал в шорт-треке на 1500 м на Олимпиаде Спорт, 22:24
В МИД ответили на слова Баку о посольстве Азербайджана в Киеве Политика, 22:23
Аэропорт Геленджика ввел дополнительные ограничения на полеты Политика, 22:09
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военные сбили над Россией девять дронов за четыре часа Политика, 21:43
Гуменник вошел в сезонный рейтинг ISU после Олимпиады Спорт, 21:34
МИД Индии ответил на вопрос о последствиях отказа от российской нефти Политика, 21:31
Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду Спорт, 21:19
Алиев сообщил о контактах с Россией из-за повреждений посольства в Киеве Политика, 21:13
Сборная Словакии с тремя игроками из КХЛ вышла в 1/4 финала на Олимпиаде Спорт, 21:09
Сборная Финляндии по хоккею обыграла Италию на Олимпиаде со счетом 11:0 Спорт, 21:06