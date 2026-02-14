Гуменник вошел в сезонный рейтинг ISU после Олимпиады

Перед Играми в Италии российский спортсмен не имел очков из-за того, что не участвовал в международных состязаниях

Петр Гуменник (Фото: Jared C.Tilton / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник вошел в рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) сезона 2025/26 после выступления на Олимпийских играх в Италии. Обновленная таблица опубликована на официальном сайте.

23-летний россиянин занимает 92-е место с 709 очками. До Игр в Милане у Гуменника не было рейтинговых баллов из-за отсутствия выступлений на международных соревнованиях. Квалификационный турнир в Пекине в сентябре 2025 года, где он завоевал олимпийскую лицензию, очков не давал.

Гуменник чисто исполнил произвольную программу в пятью четверными прыжками в Милане, набрав в сумме 271,21 балла и заняв итоговое шестое место.

Возглавляет рейтинг ISU американец Илья Малинин (5410 очков), ставший на Олимпиаде восьмым. Второе место занимает серебряный призер Игр японец Юма Кагияма (5096), третье — олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Казахстана (4961).

Гуменник является действующим чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России