Йоханнес Клебо пожаловался на плохой интернет на Олимпиаде в Италии
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожаловался на слабый интернет в отеле на зимних Олимпийских играх в Италии. О проблемах со связью он рассказал на пресс-конференции, передает Reuters.
29-летний лыжник берет с собой на соревнования игровую приставку и отдельный экран. Однако в Олимпийской деревне в Кастелло-ди-Фьемме качество связи оказалось недостаточным для игр.
Он подчеркнул, что для него стабильный интернет и возможность играть в консоль, чтобы настроиться на соревнования, имеют большое значение. «Я полностью завишу от этого, поэтому я готов заплатить много, чтобы разобраться с этим», — добавил спортсмен.
8 февраля, в воскресенье, запланирован мужской скиатлон. В состав сборной Норвегии по лыжным гонкам для участия в этом соревновании входят: Клебо, Мартин Левстрем Нюэнгет, Маттис Стенсхаген, Харальд Эстберг Амундсен.
Клебо — пятикратный олимпийский чемпион и рекордсмен по количеству золотых медалей на мировых чемпионатах среди мужчин-лыжников (всего 15 побед). Он также пять раз выигрывал Кубок мира и пять раз становился победителем многодневной гонки «Тур де Ски».
