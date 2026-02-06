 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,13 x 2,5 2 5,1 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,55 x 3,5 2 2,05 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,18 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,57 x 4,7 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,8 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,2 x 6,2 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 4,2 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,17 x 67 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Йоханнес Клебо пожаловался на плохой интернет на Олимпиаде в Италии

Сюжет
Олимпиада-2026
По словам норвежского лыжника, слабое интернет-соединение в Италии помешало ему играть в видеоигры, от которых он «полностью зависит»
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Maxim Thore / Zuma / TASS)

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожаловался на слабый интернет в отеле на зимних Олимпийских играх в Италии. О проблемах со связью он рассказал на пресс-конференции, передает Reuters.

29-летний лыжник берет с собой на соревнования игровую приставку и отдельный экран. Однако в Олимпийской деревне в Кастелло-ди-Фьемме качество связи оказалось недостаточным для игр.

Он подчеркнул, что для него стабильный интернет и возможность играть в консоль, чтобы настроиться на соревнования, имеют большое значение. «Я полностью завишу от этого, поэтому я готов заплатить много, чтобы разобраться с этим», — добавил спортсмен.

8 февраля, в воскресенье, запланирован мужской скиатлон. В состав сборной Норвегии по лыжным гонкам для участия в этом соревновании входят: Клебо, Мартин Левстрем Нюэнгет, Маттис Стенсхаген, Харальд Эстберг Амундсен.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион и рекордсмен по количеству золотых медалей на мировых чемпионатах среди мужчин-лыжников (всего 15 побед). Он также пять раз выигрывал Кубок мира и пять раз становился победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Олимпиада-2026 Йоханнес Клебо лыжники
Материалы по теме
Сборная России по легкой атлетике начала подготовку к Олимпиаде-2028
Спорт
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Спорт
Синнер поработал контролером в поезде перед Олимпиадой в Италии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финбезопасности Пресс-релиз, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Каким спортом заняться в Москве: 7 идей с географической привязкой Спорт, 16:11
Путину предложили проект развития Красной Поляны до 8 млн человек в год Общество, 16:10
Постпред назвал условие участия России в переговорах по ядерному оружию Политика, 16:07
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины Политика, 16:06
Рубио назвал необходимым участие Китая в новом договоре о ядерных ракетах Политика, 16:05
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Возвращение в Кортину: 70 лет участия команд СССР и России в зимних Играх Общество, 16:04
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Пятерых полицейских задержали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов Общество, 15:58
Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ Политика, 15:46
Минпросвещения сообщило о лидерстве российских школьников на олимпиадах Общество, 15:41
Малинин заявил, что рад за Гуменника и ждет его приезда на Олимпиаду Спорт, 15:31
Минфин проведет допэмиссию ОФЗ с постоянным купоном на ₽2,5 трлн Инвестиции, 15:31