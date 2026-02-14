 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Спортсмен из Южной Америки впервые в истории выиграл медаль на зимних ОИ

Бразильский горнолыжник принес Южной Америке первую медаль в истории зимних ОИ
Сюжет
Олимпиада-2026
Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен победил в гигантском слаломе
Лукас Пиньейро Бротен
Лукас Пиньейро Бротен (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золото в гигантском слаломе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Общее время 25-летнего Бротена за две попытки составило 2 минуты 25,00 секунды.

Вторым стал швейцарец Марко Одерматт (отставание 0,58 секунды), бронза досталась его соотечественнику Лоику Мейару (+1,17).

Бротен принес Южной Америке первую медаль в истории зимних Олимпиад.

Бротен, сын норвежца и бразильянки, родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Он успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе, пока у него не случился конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав. Горнолыжник объявил об уходе из спорта, но в 2024-м вернулся, уже представляя Бразилию. В ноябре 2025-го он принес сборной Бразилии первое в истории золото на этапе Кубка мира.

Олимпиада продлится до 22 февраля.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 горнолыжники Бразилия
Материалы по теме
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Спорт
Первая медаль в истории Южной Америки. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Линдси Вонн перенесет еще две операции после полученного на ОИ перелома
Спорт
