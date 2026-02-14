Жубер заявил, что Гуменника засудили в произвольной программе Олимпиады

По словам французского фигуриста, Гуменник приехал на Игры «с чистой зачеткой» — и именно это сыграло против него

Петр Гуменник (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Чемпион мира Бриан Жубер в разговоре со «Спорт-Экспрессом» подверг сомнению судейство в мужском одиночном турнире на Олимпийских играх в Милане. Французский фигурист считает, что россиянина Петра Гуменника намеренно засудили.

«Гуменник великолепно провел Олимпиаду. Он должен был получить больше баллов, я в этом уверен. Согласен с мнением, что его засудили, потому что Петр приехал в Милан с чистой зачеткой. Дальше всё будет по-другому», — заявил Жубер.

Француз также высказался о неудачном выступлении главного фаворита Игр американца с русскими корнями Ильи Малинина, который занял только 8-е место. «Это шок, особенно для Малинина. В этом и вся прелесть соревнований. Возможно, командный турнир нужно ставить после выступлений в одиночном формате».

В сумме за короткую и произвольную программы 21-летний Малинин получил 264,49 балла. Он дважды упал в произвольной.

Ранее двукратная чемпионка мира и медалистка Олимпиады в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая в разговоре с «РБК Спорт» объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов.

В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями). Гуменник откатал произвольную программу чисто, но судьи не дали ему максимальные балы за прокат.

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне. Он занял шестое место, отстав на 3,5 бала от призовой тройки.