 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,32 x 5,6 2 8,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 2,08 x 3,25 2 4,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,02 x 6,5 2 24 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 43 x 5,3 2 1,19 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,05 x 16 2 28 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Жубер заявил, что Гуменника засудили в произвольной программе Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2026
По словам французского фигуриста, Гуменник приехал на Игры «с чистой зачеткой» — и именно это сыграло против него
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Чемпион мира Бриан Жубер в разговоре со «Спорт-Экспрессом» подверг сомнению судейство в мужском одиночном турнире на Олимпийских играх в Милане. Французский фигурист считает, что россиянина Петра Гуменника намеренно засудили.

«Гуменник великолепно провел Олимпиаду. Он должен был получить больше баллов, я в этом уверен. Согласен с мнением, что его засудили, потому что Петр приехал в Милан с чистой зачеткой. Дальше всё будет по-другому», — заявил Жубер.

Француз также высказался о неудачном выступлении главного фаворита Игр американца с русскими корнями Ильи Малинина, который занял только 8-е место. «Это шок, особенно для Малинина. В этом и вся прелесть соревнований. Возможно, командный турнир нужно ставить после выступлений в одиночном формате».

В сумме за короткую и произвольную программы 21-летний Малинин получил 264,49 балла. Он дважды упал в произвольной.

Ранее двукратная чемпионка мира и медалистка Олимпиады в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая в разговоре с «РБК Спорт» объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов.

В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями). Гуменник откатал произвольную программу чисто, но судьи не дали ему максимальные балы за прокат.

В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне. Он занял шестое место, отстав на 3,5 бала от призовой тройки.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Олимпиада-2026 Петр Гуменник
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Песков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Спорт
«Судьи съели баллы». Засудили ли Гуменника на Олимпиаде
Спорт
Слуцкая объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Головин назвал недоразумением свое удаление в матче с «Нантом» Спорт, 16:26
Глава оргкомитета ОИ-2028 выставил на продажу бизнес из-за дела Эпштейна Общество, 16:25
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области Общество, 16:21
Жубер заявил, что Гуменника засудили в произвольной программе Олимпиады Спорт, 16:21
Зеленский заявил, что «Виктор» думает об увеличении живота, а не армии Политика, 16:17
Рубио исключил отказ США от усилий для мира на Украине Политика, 16:04
МОК связал нехватку презервативов в Олимпийской деревне с 14 февраля Спорт, 16:03
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд назначил 15 суток ареста заблокировавшим вход в офис Роскомнадзора Общество, 15:53
«Тоттенхэм» объявил о назначении хорвата Тудора главным тренером Спорт, 15:50
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 15:34
Украинец обвинил россиянина в провале. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:30
Норвежки выиграли лыжную эстафету на ОИ благодаря двум падениям шведки Спорт, 15:22
В Финляндии допустили пересмотр сделок россиян с недвижимостью Политика, 15:21