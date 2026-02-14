 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Фигурист Шайдоров принес Казахстану первое за 32 года золото на зимних ОИ

Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно завоевал золото на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее единственное золото у Казахстана на зимних Играх было в Лиллехаммере — тогда лыжник Владимир Смирнов победил на дистанции 50 км
Михаил&nbsp;Шайдоров
Михаил Шайдоров (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Фигурист Михаил Шайдоров на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо принес Казахстану второе золото в истории выступлений страны на Олимпиадах.

Шайдоров, занимавший пятое место после короткой программы, сенсационно победил в соревнованиях одиночников.

Ранее единственное золото у Казахстана на зимних Олимпиадах было в Лиллехаммере в 1994 году — тогда лыжник Владимир Смирнов победил на дистанции 50 км классическим стилем.

Всего у Казахстана на зимних Играх девять медалей — два золота, три серебра и четыре бронзы. В фигурном катании Денис Тен был третьим в Сочи-2014.

21-летний Шайдоров является серебряным призером чемпионата мира 2025 года, победителем Чемпионата четырех континентов-2025.

Иван Витченко
фигурное катание Олимпиада-2026 Казахстан Михаил Шайдоров
