Фигурист Шайдоров принес Казахстану первое за 32 года золото на зимних ОИ
Фигурист Михаил Шайдоров на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо принес Казахстану второе золото в истории выступлений страны на Олимпиадах.
Шайдоров, занимавший пятое место после короткой программы, сенсационно победил в соревнованиях одиночников.
Ранее единственное золото у Казахстана на зимних Олимпиадах было в Лиллехаммере в 1994 году — тогда лыжник Владимир Смирнов победил на дистанции 50 км классическим стилем.
Всего у Казахстана на зимних Играх девять медалей — два золота, три серебра и четыре бронзы. В фигурном катании Денис Тен был третьим в Сочи-2014.
21-летний Шайдоров является серебряным призером чемпионата мира 2025 года, победителем Чемпионата четырех континентов-2025.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»