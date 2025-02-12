Хачанов проиграл 96-й ракетке мира на турнире в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Марселе.
Во втором круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, уступил сербу Хамаду Меджедовичу, 96-й ракетке мира, со счетом 2:6, 3:6.
Следующим соперником Меджедовича станет немец Даниэль Альтмайер.
Хачанов занимает 21-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.
Турнир в Марселе завершится 16 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €767 тыс.
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