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Хачанов проиграл 96-й ракетке мира на турнире в Марселе

Хачанов проиграл 96-й ракетке мира Меджедовичу во втором круге в Марселе
Российский теннисист, третий сеяный, уступил во втором круге сербу Хамаду Меджедовичу со счетом 2:6, 3:6
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Марселе.

Во втором круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, уступил сербу Хамаду Меджедовичу, 96-й ракетке мира, со счетом 2:6, 3:6.

Следующим соперником Меджедовича станет немец Даниэль Альтмайер.

Хачанов занимает 21-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

Турнир в Марселе завершится 16 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €767 тыс.

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